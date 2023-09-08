Завгородний небанально ответил на вопрос о том, кто сейчас является лучшим игроком в КХЛ

Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний высказал мнение о том, кто сейчас является лучшим хоккеистом в Континентальной хоккейной лиге.

«Владимир Ткачёв. Я считаю, что сейчас он лучший в лиге, его игра мне очень импонирует. Я хорошо его знаю, он грамотный игрок», — приводит слова Завгороднего Metaratings.ru.

Напомним, в прошлом чемпионате Ткачёв сыграл 64 встречи регулярного чемпионата, выступая за «Авангард», и записал на свой счёт 59 (23+36) баллов при показателе полезности «+17». Кроме того, на его счету также 14 (3+11) очков в 14 матчах плей-офф при полезности «+9». Завгородний, в свою очередь, записал на свой счёт 19 (11+8) результативных очков в 58 встречах регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона при показателе полезности «-19».