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Пресс-служба «Нефтехимика»: не замёрз ли там Федотов? Вряд ли, ведь он с Северного флота

Пресс-служба «Нефтехимика»: не замёрз ли там Федотов? Вряд ли, ведь он с Северного флота
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Пресс-служба «Нефтехимика» в официальном телеграм-канале иронично отреагировал на неудачную игру в атаке команды на старте матча регулярного чемпионата с ЦСКА. Игроки нижнекамского клуба нанесли всего три броска в створ ворот армейцев к 12-й минуте. Пресс-служба вспомнила, что голкипер москвичей Иван Федотов только в начале лета вернулся из армии. Он провёл год в Северодвинске.

«Не замёрз ли там Федотов? Вряд ли, ведь он недавно с Северного флота», — говорится в сообщении.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

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