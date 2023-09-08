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Журналист: в КХЛ ведут войну не с «Флайерз», а с ИИХФ. Заявления Мичкова играют свою роль

Журналист: в КХЛ ведут войну не с «Флайерз», а с ИИХФ. Заявления Мичкова играют свою роль
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Журналист The Athletic Чарли О'Коннор на своей странице в «Твиттере» отреагировал на частое отсутствие российского нападающего Матвея Мичкова в составе СКА на старте сезона-2023/2024. Россиянин сыграл лишь в одном из трёх матчей, на четвёртый он также не попал в заявку.

«В конечном счёте, я не думаю, что обращение с Мичковым в начале сезона запомнится как нечто большее, чем просто лежачий полицейский в его общем развитии. Но я должен представить, что «Флайерз» действительно расстроены, наблюдая за этим из-за Атлантики. Особенно после того, как он провёл впечатляющую предсезонку.

Это какая-то месть за Федотова? Невозможно сказать наверняка, но я так не думаю. На самом деле их война ведётся не с «Флайерз», а с ИИХФ. Однако я подозреваю, что тот факт, что Мичков публично заявил, что хочет приехать и играть в НХЛ, играет в этом свою роль», — говорится в сообщении.

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