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«Трактор» обыграл «Витязь», нанеся сопернику третье поражение в сезоне

«Трактор» обыграл «Витязь», нанеся сопернику третье поражение в сезоне
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Угольников (Галузин, Педан) – 01:49 (5x4)     1:1 Кравцов (Антипин, Щучинов) – 02:12 (5x5)     1:2 Бурдасов (Сошников, Карпухин) – 29:22 (5x5)     1:3 Блажиевский (Ткачёв) – 47:08 (5x5)     2:3 Кара – 50:06 (5x5)    

На второй минуте Игорь Угольников, реализовав численное большинство, вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Владимир Галузин и Руслан Педан. Через 23 секунды Виталий Кравцов сравнял счёт. На 30-й минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд после потрясающей передачи Никиты Сошникова. На 48-й минуте Артём Блажиевский сделал счёт 3:1. На 51-й минуте Владислав Кара сократил отставание до минимума.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 9 сентября в Балашихе сыграет с «Металлургом». «Трактор» 12 сентября примет «Ладу».

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