«Локомотив» обыграл СКА, нанеся санкт-петербургской команде второе поражение подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
На третьей минуте Михаил Воробьёв, реализовав большинство, вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова сравнял счёт. На 36-й минуте Андрей Сергеев вывел «Локомотив» вперёд при игре «пять на три». Очки за результативные пасы получили Максим Шалунов и Максим Берёзкин. На 36-й минуте Денис Алексеев с передачи Ярослава Лихачёва забил третий гол. Под занавес второго периода Александр Никишин после паса Сергея Толчинского сократил отставание до минимума.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 сентября в Ярославле сыграет с «Сочи». СКА 12 сентября примет «Спартак».
- 8 сентября 2023
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