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«Локомотив» обыграл СКА, нанеся санкт-петербургской команде второе поражение подряд

«Локомотив» обыграл СКА, нанеся санкт-петербургской команде второе поражение подряд
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Никишин, Хайруллин) – 02:56 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов) – 12:52 (5x5)     2:1 Сергеев (Шалунов, Берёзкин) – 35:11 (5x3)     3:1 Алексеев (Лихачёв) – 35:44 (5x4)     3:2 Никишин (Толчинский) – 39:57 (5x4)    

На третьей минуте Михаил Воробьёв, реализовав большинство, вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова сравнял счёт. На 36-й минуте Андрей Сергеев вывел «Локомотив» вперёд при игре «пять на три». Очки за результативные пасы получили Максим Шалунов и Максим Берёзкин. На 36-й минуте Денис Алексеев с передачи Ярослава Лихачёва забил третий гол. Под занавес второго периода Александр Никишин после паса Сергея Толчинского сократил отставание до минимума.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 сентября в Ярославле сыграет с «Сочи». СКА 12 сентября примет «Спартак».

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