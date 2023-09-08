«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Куньлунь», это первое поражение китайского клуба в сезоне

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
На 14-й минуте Дмитрий Юдин, реализовав большинство, вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий. На 24-й минуте Джек Родевальд сравнял счёт. На 37-й минуте Евгений Свечников забил первый гол за «Ак Барс». Через 77 секунд Станислав Галиев с передачи Никиты Лямкина укрепил преимущество казанцев. На 46-й минуте Дамир Жафяров сделал счёт 4:1. В конце встречи забил Вадим Шипачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 10 сентября в Мытищах сыграет с ЦСКА. «Ак Барс» 12 сентября примет минское «Динамо».
- 8 сентября 2023
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