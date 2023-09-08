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«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Куньлунь», это первое поражение китайского клуба в сезоне

«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Куньлунь», это первое поражение китайского клуба в сезоне
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Юдин (А. Радулов, Кагарлицкий) – 13:59 (5x4)     1:1 Родевальд (Ип, Челиос) – 23:50 (5x5)     2:1 Свечников (Семёнов, Журавлёв) – 36:40 (5x5)     3:1 Галиев (Лямкин) – 37:57 (5x4)     4:1 Жафяров – 45:36 (5x5)     5:1 Шипачёв (А. Радулов, Лямкин) – 57:30 (5x4)    

На 14-й минуте Дмитрий Юдин, реализовав большинство, вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий. На 24-й минуте Джек Родевальд сравнял счёт. На 37-й минуте Евгений Свечников забил первый гол за «Ак Барс». Через 77 секунд Станислав Галиев с передачи Никиты Лямкина укрепил преимущество казанцев. На 46-й минуте Дамир Жафяров сделал счёт 4:1. В конце встречи забил Вадим Шипачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 10 сентября в Мытищах сыграет с ЦСКА. «Ак Барс» 12 сентября примет минское «Динамо».

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