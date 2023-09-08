«Ошибка судьи! Он сказал, что извиняется». Ротенберг — о двух подряд удалениях СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался недоволен несколькими решениями судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3). Наставник также отметил, что арбитры извинились перед ним.

«В меньшинстве СКА нужно играть просто лучше, были ошибки у нас допущены. Ну и нельзя удаляться. Но там судья подъехал — первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи!» — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

Напомним, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).