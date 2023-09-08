В КХЛ осталось лишь два клуба, которые ещё не проигрывали в новом сезоне
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
Для китайской команды это поражение стало первым в сезоне. Таким образом, в Континентальной хоккейной лиге осталось лишь два клуба, которые ещё не проигрывали. Первый — это «Авангард». Омичи провели две встречи в сезоне и в обеих одержали победы. Второй клуб — «Торпедо». Нижегородцы едва не проиграли во встрече с минским «Динамо», но забили трижды в заключительном периоде и продлили победную серию. «Торпедо» не проигрывает в трёх матчах на старте сезона-2023/2024.
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