ЦСКА нанёс 102 броска в матче с «Нефтехимиком». Федотов отразил 12 бросков и пропустил гол

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Москвичи оказались на голову сильнее соперника в этом матче. Хоккеисты ЦСКА нанесли суммарно 102 броска за 60 минут игры, в створ пришлись 46 из них. При этом игроки «Нефтехимика» ещё 24 броска сумели заблокировать. Сами же нижнекамцы бросили лишь 31 раз, 13 из них пришлись в створ. Вратарь ЦСКА Иван Федотов совершил 12 сейвов. Армейцы заблокировали 10 бросков.

Примечательно, что игроки ЦСКА провели в зоне атаки 25 минут 49 секунд. «Нефтехимик» в чужой зоне – шесть минут 13 секунд.