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«Дай бог так и дальше будет». Роман Ротенберг похвалил лёд на арене в Ярославле

«Дай бог так и дальше будет». Роман Ротенберг похвалил лёд на арене в Ярославле
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с «Локомотивом» (2:3).

«Отличная атмосфера на арене, лёд отличного качества, что очень порадовало сегодня. Дай бог так будет дальше на всех играх. «Локомотив» поздравляю с победой, очень сильная команда, обученная, мы любим с такими соперниками играть, очень интересный хоккей получается. У нас сейчас жизнь в самолётах, и, конечно, ребятам непросто, ноги тяжёлые. Это физиология, никуда не денешься. Благодарю парней, они проявили характер, играли до конца, но не хватает свежести, чтобы забить в пустые ворота. В то же время не могу не отметить вратаря «Локомотива» Исаева, здорово сыграл, поэтому нам было очень тяжело», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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