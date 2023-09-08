Ротенберг: это в театре мы знаем, что Отелло задушит. А в хоккее бывает по-разному

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мыслями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3).

«У нас много травм, десять человек у нас на травме на сегодняшний день. Но ребята начинают потихоньку восстанавливаться, ждут нас в Петербурге, будем вводить свежую кровь в состав. Но тем интересен хоккей: это в театре мы знаем, что Отелло задушит, а в хоккее бывает по-разному.

С Игорем Никитиным я давно знаком, так что без сюрпризов всё было. «Локомотив» здорово сыграл, упростил игру, отдал нам шайбу. Мы пытались прорваться на пятак, в следующих играх нам нужно решать эти вопросы. И, конечно, закрывать вратаря», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.