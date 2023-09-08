Ротенберг: судьи подъехали и сказали, что удаления Федотова не было. Это уже прогресс

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с «Локомотивом» (2:3).

«Хамство не нужно в хоккее, как и грязь. Должен быть честный хоккей, честное судейство. Хочу поблагодарить судей, которые подъехали после удаления Максима Федотова и сказали, что удаления не было. Это уже прогресс, надо признавать ошибки. Конечно, любые методы хороши для победы, но наши методы — играть честно и всегда работать ногами. Да, можно лезть под кожу сопернику, это часть спорта, но не удаляться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).