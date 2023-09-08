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«Спартак» чествовал Костылева, фанатки просили шайбу с автографом. Фото победы «Адмирала»

«Спартак» чествовал Костылева, фанатки просили шайбу с автографом. Фото победы «Адмирала»
«Спартак» — «Адмирал»
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8 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Адмирал» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Леонида Тамбиева.

На первой минуте Джованни Фьоре с передачи Тайлера Граоваца вывел «Адмирал» вперёд. На шестой минуте Данил Файзуллин удвоил преимущество дальневосточной команды. На восьмой минуте Николай Голдобин отыграл один гол. На 12-й минуте Даниил Гутик после паса Юрия Паутова сделал счёт 3:1. На 14-й минуте Шейн Принс с передачи Александра Бурмистрова сократил отставание до минимума. На 35-й минуте Даниил Гутик оформил дубль. На 53-й минуте Павел Шэн после паса Даниила Гутика сделал счёт 5:2.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Адмирал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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