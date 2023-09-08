В конце матча между «Ак Барсом» и «Куньлунем» произошла массовая драка

В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Куньлунем» произошла массовая драка.
На последних секундах встречи хоккеист китайской команды задел защитника казанцев Никиту Евсеева. Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк вступился за своего товарища, в результате чего состоялась массовая стычка, а также две драки. По итогам потасовки Евсеев получил две минуты за толчок клюшкой, Дыняк — пять минут за грубость. Со стороны «Куньлуня» Тёрнер Оттенбрайт получил две минуты за грубость, а Цзян Фу «2+5» за грубость и драку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
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