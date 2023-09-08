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Федотов стал лучшим игроком ЦСКА в матче с «Нефтехимиком», его нарядили в военную форму

Федотов стал лучшим игроком ЦСКА в матче с «Нефтехимиком», его нарядили в военную форму
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Российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова признали лучшим игроком команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1). После победной встречи голкиперу дали военный китель и фуражку.

«От всей души поздравляем с первой победой! Дальше — больше», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале москвичей.

Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). Федотов отразил 12 из 13 бросков. Это всего лишь второй матч и первая победа для российского вратаря после возвращения из армии.

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