«А может быть, хреновая кобыла берёт со старта?» Квартальнов — о поражении от «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов эмоционально прокомментировал обидное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Белорусская команда трижды выигрывала в ходе встречи, однажды даже с преимуществом в две шайбы — 4:2. Тем не менее минчане всё равно проиграли. После двух побед на старте чемпионата — 5:4 ОТ и 7:0 — «Динамо» уступило во второй раз подряд.
«Насколько такой старт выхолащивает? А может быть, хреновая кобыла берёт со старта? В оригинале «хромая»? Хромая — без разницы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (0:1, 3:3, 3:0).
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