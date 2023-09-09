Худобин — о КХЛ: я мальчик не голубых кровей, готов рассматривать любое предложение

Голкипер «Сокола» Антон Худобин поделился мыслями о возможном продолжении карьеры в КХЛ.

«Гомоляко сказал, что мои условия были завышены? Читал его высказывания, не знаю, завышены они или нет. Я думаю, что там вполне адекватные вещи, учитывая мой опыт. Уверен, что ничего космического в пожеланиях агентов быть не могло. В Магнитогорске, конечно, у меня остались знакомые. Из хоккеистов только Егора Яковлева знаю, а так помню некоторых тренеров, сотрудников клуба.

Готов ли ехать на Дальний Восток? Я мальчик не голубых кровей, готов рассматривать любой вариант и любое предложение. Хабаровск и Владивосток — хорошие прогрессивные города, ребята там есть знакомые. Поездки и логистика, конечно, другие, нужно побольше летать, другой часовой пояс. Все мы профессионалы, в Америке я много налетался, поэтому привык», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, сейчас вратарю 37 лет. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд».

Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).

В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Худобиным читайте на «Чемпионате»: