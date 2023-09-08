Главный тренер «Спартака» назвал причины крупного поражения в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после крупного поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:6).

«Команда выглядела расслабленной? Наверное, соглашусь. Если в целом по игре, то ясно: в последнее время постоянно отыгрываемся. Очень много энергии тратим, чтобы отыгрываться. Мы уже на эту тему разговаривали с игроками не раз. Конечно, эти быстрые два гола возвращают нас к тому, что опять идёт затрата сил. Вы прекрасно знаете, что против такой команды очень тяжело потом возвращаться в игру. «Адмирал» играет очень дисциплинированно в обороне, против него тяжело играть, уступая в счёте. Мы предупреждали перед матчем, но, как говорится, не дошло это до игроков. Добавить здесь больше нечего.

Тяжело выигрывать, когда мы проиграли всю борьбу за нейтральные шайбы. Не было злости в атаке. Играли по чистому льду. Если посмотреть удаления, которые мы заработали в третьем периоде… Это надо начинать с первой минуты делать, а не в конце, когда мы уже проигрываем в две шайбы. Будем убирать эти нюансы», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.