Худобин: если почувствую, что не смогу, повешу коньки на гвоздь или в мусорку выброшу

Голкипер «Сокола» Антон Худобин высказался о возможном завершении карьеры. Сейчас российскому вратарю 37 лет.

«Не думал ли завершать карьеру? Я хочу поиграть, наслаждаться хоккеем. В 37 лет у каждого спортсмена возникают мысли, но если есть возможность тренироваться и играть, то нужно это делать. Почему бы и нет? Если я почувствую, что не смогу, то скажу об этом в том числе самому себе, повешу коньки на гвоздь или в мусорку выброшу», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд».

Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).

В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Худобиным читайте на «Чемпионате»: