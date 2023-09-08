Журналист о Мичкове: следующие 3 года станут огромной головной болью для фанатов «Флайерз»

Журналист Sportsnet Натан Гравитех на своей странице в «Твиттере» высказался о ситуации молодого нападающего СКА Матвея Мичкова. Форвард пропустил уже три из четырёх матчей на старте сезона КХЛ.
«Матвей Мичков в своих первых четырёх матчах сезона КХЛ:
2 сентября: остался в запасе по игровым причинам;
4 сентября: остался в запасе по игровым причинам;
6 сентября: ноль очков, ноль бросков, 6:12 на льду;
8 сентября: остался в запасе по игровым причинам.
Жестоко…
Три вещи, которые могут быть правдой:
1. КХЛ не является лигой для развития молодых игроков, а проспектам, как и любым другим игрокам, приходится зарабатывать своё ледовое время.
2. Мичков особенный и, вероятно, был бы лучше, чем 90% этого состава, если бы он играл в каждом матче.
3. Следующие три года станут огромной головной болью для фанатов «Филадельфии», — говорится в сообщении.
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