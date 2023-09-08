«Мы не призываем к этому». Билялетдинов высказался о драках в матче «Ак Барс» — «Куньлунь»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы во встрече с «Куньлунь Ред Стар». Казанцы крупно обыграли китайскую команду — 5:1. Билялетдинов назвал причины успешной игры. Главный тренер «Ак Барса» также поделился мнением о «Куньлуне», который сейчас является одним из лидеров Западной конференции и КХЛ. Кроме того, наставник казанцев высказался о нескольких драках в матче.

«Команда играла хорошо, мы сделали правильные выводы. Ребята и по игре здорово сработали, и креативно создавали много хороших моментов. Соперник изначально был неплохой, но когда мы забили и завладели инициативой, там уже было всё понятно.

«Куньлунь» на старте сезона — открытие КХЛ, как поменялась игра команды по сравнению с прошлым сезоном? В плане организации игры команда неплохо выглядит, мы разбирали их. Наши ребята достаточно правильно сработали против них и потому добились результата.

Команда играла креативно, что мешает каждый матч так действовать? Вопрос хороший. Мы бы хотели всегда так играть, но не всегда получается. Нельзя забывать, что соперник ещё существует, который тоже играет. Не все команды позволяют такое, но у нас достаточно много хороших игроков, которые должны так играть каждый матч. Будем стараться.

Сегодня было четыре драки, одна даже после сирены, с чем это связываю? Не знаю, мы сейчас даже говорили — Костя Лучевников, такой спокойный парень, много никогда не говорит, а в такой ситуации проявил себя очень достойно, молодец. Эмоции, наверное, у него ситуация такая была. Мы не призываем к этому, но есть ситуации, в которых игрок должен отработать", — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».