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Игорь Ларионов прокомментировал волевую победу «Торпедо» над минским «Динамо»

Игорь Ларионов прокомментировал волевую победу «Торпедо» над минским «Динамо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе в матче с минским «Динамо» (6:4).

«Непростая игра, которая изобиловала большим количеством брака. Через такие матчи надо проходить, и мы рады, что команда нашла в себе силы вернуться к своему стилю. Мы стали разнообразнее при выходе из зоны. Стали использовать наши фланги, где у соперника появились бреши из-за их усталости. Может быть, те моменты, которые мы создавали, и были спонтанные, но голы есть голы, и они считаются все.

Мы рады, что наши молодые игроки набирают свои первые очки в КХЛ. Никита Артамонов заработал первое очко, Антон Силаев ещё два набрал сегодня. Но дело не в очках, а в том, что они важная часть коллектива и правильно развиваются. При этом сегодня было много того, что мне не понравилось в игре Силаева. Но это характерно для молодых игроков. Мы пытаемся скорректировать игру нашей молодёжи. Соперники смотрят видео и знают, чего ожидать от того или иного хоккеиста. И мы рады, что у нас каждый матч появляются люди, которые вносят свой вклад в успех. Мы пытаемся сделать наш коллектив непредсказуемым для соперников. Сегодня два гола забил Михаил Орлов. Первый гол курьёзный и вызывает улыбки, но он стал решающим. Михаил сегодня герой. Важно, что, независимо от возраста, поддержав игрока добрым словом, он отвечает зрелой игрой. И Всевышний награждает таких людей такими голами.

Как оценить то, что Василий Атанасов сыграл не совсем верно в эпизоде с четвёртым голом в ворота «Торпедо»? То, что он делает в атаке, перекрывает то, что происходит в обороне. Это часть роста игрока. В дальнейшем всё равно будут ошибки, но шедевров будет ещё больше.

Иван Кульбаков хорошо отыграл матчи с «Локомотивом» и СКА и сегодня отдал шикарную голевую передачу, которую мы отрабатывали на тренировках неделю назад, но после четвёртой пропущенной шайбы мы с Николаем Хабибулиным приняли решение выпустить Адама Гуску, который очень сильно выглядел на тренировках последние две недели. Мы рады, что у нас в команде есть два сильных вратаря, каждый из которых может выйти на замену и дать команде надежду на то, что любую игру можно вытащить. Умышленно перешли на игру в три тройки и пять защитников. Потому что хоккей — это игра, которая не идёт так, как ты хочешь. Необходимо делать некоторые вещи. Смена вратаря, пять защитников, три тройки. Смутить соперника и дать шанс ребятам приложить последние усилия. Мы бросили в бой людей, которые способны переломить игру», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

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