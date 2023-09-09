Принс: «Спартаку» непозволительно делать столько ошибок в одной игре

Нападающий «Спартака» Шейн Принс подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:6). В этой игре он забросил вторую шайбу красно-белых.

«Нам нужно работать над собой, непозволительно делать столько ошибок в одной игре. По ощущениям, мы контролировали большую часть матча, но несколько ошибок стоили нам результата. И, конечно, нам нужно работать над реализацией – были моменты, когда мы просто обязаны были забивать, особенно в большинстве», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Принса.

Московский клуб занимает шестое место в Западной конференции, набрав четыре очка в четырёх домашних матчах. «Адмирал» находится на восьмой позиции в Восточной конференции. Клуб из Владивостока набрал три очка в трёх гостевых встречах.