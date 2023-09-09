Принс: «Спартаку» непозволительно делать столько ошибок в одной игре
Поделиться
Нападающий «Спартака» Шейн Принс подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:6). В этой игре он забросил вторую шайбу красно-белых.
«Нам нужно работать над собой, непозволительно делать столько ошибок в одной игре. По ощущениям, мы контролировали большую часть матча, но несколько ошибок стоили нам результата. И, конечно, нам нужно работать над реализацией – были моменты, когда мы просто обязаны были забивать, особенно в большинстве», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Принса.
Московский клуб занимает шестое место в Западной конференции, набрав четыре очка в четырёх домашних матчах. «Адмирал» находится на восьмой позиции в Восточной конференции. Клуб из Владивостока набрал три очка в трёх гостевых встречах.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
03:00
-
02:48
-
02:09
-
02:04
-
00:45
-
00:05
-
00:03
- 8 сентября 2023
-
23:49
-
23:40
-
23:14
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:19
-
22:14
-
22:09
-
22:06
-
21:52
-
21:48
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:12
-
20:47
-
20:30
-
20:10
-
19:51
Партнерский контент