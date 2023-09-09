Нападающий «Спартака» Голдобин: начинать игру с 0:2 — абсолютно непозволительно

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о матче с «Адмиралом» (2:6) в регулярном чемпионате КХЛ и настрое на ближайшие игры.

«Считаю, что мы сегодня проиграли сами себе. Начинать игру с 0:2 – абсолютно непозволительно. Так мы вынуждены тратить много сил на то, чтобы отыграться. Тем более после этих удалений потом тяжело завестись и вновь обрести свою игру. Наверное, мы сегодня где-то переигрывали, захлёстывал азарт – соперники забили свои голы на контратаках, из-за наших неточных пасов и следовавших перехватов. Да, сейчас нам нужна небольшая передышка, впереди серьёзные соперники – но надеюсь мы не ударим в грязь лицом и найдём свой хоккей. Мы знаем, что у нас сильная команда и найдём способы победить», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Голдобина.