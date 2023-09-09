Минское «Динамо» в матче с «Торпедо» получило 4 удаления за нарушение численного состава

Минское «Динамо» во вчерашнем матче с «Торпедо» (4:6) получило четыре удаления за нарушение численного состава. Примечательно, что два из четырёх удалений удалось реализовать нижегородцам, в том числе сравнять счёт в матче в конце третьего периода.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 10-й минуте Сэм Энас вывел минчан вперёд. На 22-й минуте Владислав Фирстов сравнял счёт. На 24-й минуте Вадим Мороз забросил вторую шайбу в ворота нижегородцев. Через 43 секунды Василий Атанасов восстановил равенство — 2:2. На 33-й минуте Виталий Пинчук вывел минчан вперёд в третий раз. Через 30 секунд Тимофей Ковгореня укрепил преимущество «Динамо» — 4:2. На 36-й минуте Василий Атанасов оформил дубль. На 54-й минуте Николай Коваленко сравнял счёт. На 56-й минуте Михаил Орлов вывел нижегородцев вперёд. Точку во встрече поставил Михаил Орлов.
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