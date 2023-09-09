Штюцле об уходе Дебринкэта из «Оттавы»: он не хотел оставаться, я не стал его уговаривать

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле высказался об уходе Алекса Дебринкэта из «Сенаторз», который был обменян в «Детройт» в обмен на Доминика Кубалика, Донована Себранго, а также условный выбор в первом раунде и выбор в четвёртом раунде в 2024 году.

«Если он не хотел оставаться здесь, то я не стал его уговаривать. Нас это устраивает. Да, мы все хотели, чтобы он остался и был частью нашей команды. Он отличный парень, отличный игрок. Но если он сам этого не хочет, то удачи в дальнейшей карьере», – цитирует Штюцле Sportsnet.

Дебринкэт подписал контракт с «Детройт Ред Уингз» на четыре года с зарплатой в размере $ 7,875 млн. В минувшем сезоне Дебринкэт набрал 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при полезности «-31».