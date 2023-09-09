Лукас Рэймонд: «Детройт» двигается в правильном направлении, ожидания от команды растут

Нападающий «Детройта» Лукас Рэймонд заявил, что команда с каждым сезоном становится всё сильнее, а ожидания от её результатов возрастают.

«Думаю, что мы сделали шаг вперёд как команда в прошлом сезоне. Мы двигались в правильном направлении, а в предстоящем сезоне мы хотим сделать ещё более крупный шаг вперёд.

Ожидания растут – как от команды, так и от меня лично, поэтому это интересно. У нас есть ожидания от самих себя. Возлагаю большие надежды на себя. Надеюсь, что смогу сделать ещё один шаг и команда тоже», – цитирует Рэймонда пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Детройт» не попал в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции НХЛ. Клуб является 11-кратным обладателем Кубка Стэнли.