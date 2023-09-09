Тардиф рассказал, что совет ИИХФ обсудит ситуацию с Федотовым 10 сентября

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о ситуации с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Голкипер провёл свой второй официальный матч в новом сезоне КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1), несмотря на дисквалификацию, наложенную ИИХФ до конца 2023 года.

«Это ещё один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ соберётся в воскресенье, чтобы обсудить это. Ещё раз скажу, что ИИХФ будет твёрдо стоять на соблюдении фундаментальных правил уважения контракта и уважения трансферной системы», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, 1 сентября ЦСКА нарушил санкции ИИХФ, выпустив Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом». Тогда организация наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков и сообщила, что в случае повторного выхода вратаря на лёд дело будет передано в дисциплинарный комитет.