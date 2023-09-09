«Великолепный, весёлый хоккей». Кожевников назвал лучший прошедший матч недели в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал лучший матч недели в КХЛ, отметил великолепную форму «Торпедо», и заявил, что СКА должен в полной мере раскрыться во время зимнего этапа чемпионата.
«Лучший матч недели? Игра в Нижнем — «Торпедо» — СКА. Великолепный, весёлый хоккей от ворот до ворот! Сразу вспомнились времена советского хоккея. Никаких ловушек, никаких забросов, никакой закрытости — только творчество и атака. Такой хоккей нам нужен!
Многие ждут от «Торпедо» Игоря Ларионова синдрома второго сезона? Со СКА команда Ларионова смотрелась великолепно. Настрой на Питер, которому Нижний всухую уступил в последнем плей-офф, был запредельный. У «Торпедо» загорелась новая звёздочка — Атанасов из «Югры», что неудивительно — в Ханты-Мансийске отличная школа. Он и в следующем матче с Минском блеснул. Что ж, последим. Ещё отмечу движение «Торпедо». Вижу целую группу команд — например, «Торпедо», «Куньлунь», «Сибирь», которые вошли в сезон на лёгкости. Посмотрим, хватит ли их на весь чемпионат. «Торпедо» год назад хватило, а вот «Куньлунь», похоже, опять к зиме остановится.
Что скажу о СКА? Мастеровитая команда, бегущая, атакующая. Но мне показалось, что сейчас она под нагрузкой, в движении ещё не на максимуме, что увидели в конце её гостевой серии — и в Нижнем, и в Ярославле. Насколько слышал, у СКА была тяжёлая предсезонка — в наших традициях. Значит, зимой побежит», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Напомним, «Торпедо» является одной из двух команд, ещё не потерпевших поражения в новом сезоне КХЛ. Второй подобной командой является омский «Авангард».
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