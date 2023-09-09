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В «Виннипеге» заявили, что больше не планируют обмены лидеров команды

В «Виннипеге» заявили, что больше не планируют обмены лидеров команды
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Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф заявил, что клуб сейчас не работает над обменами игроков Коннора Хеллебайка и Марка Шайфли. Генменеджер ожидает, что Хеллебайк будет стартовым вратарём канадского клуба в начале сезона.

«Мы внесли некоторые изменения в состав и думаем, что находимся в хорошей позиции с точки зрения конкурентоспособности», — цитирует генменеджера The Athletic.

У Хеллебайка ($ 6,17 млн) и Шайфли ($ 6,125 млн) контракты истекут по окончании следующего сезона. Хеллебайк попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023. Дюбуа может стать ограниченно свободным агентом уже этим летом, имея истекающий контракт на $ 6 млн.

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