Журналист: видимо, Иван Федотов застрял. 10 лет назад из России было больше шансов сбежать

Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн прокомментировал ситуацию с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.

«Федотов мог спасти Флетчера (Чак Флетчер, бывший президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Филадельфии», уволенный в конце сезона-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»), если бы приехал в том году в «Филадельфию»? Это вы замахнулись, конечно, но нельзя сказать, что вы… Я общался с несколькими игроками КХЛ, когда эта история развивалась, они говорили, что Иван крутой, один из лучших в этой лиге.

Положение дел в КХЛ очень часто меняется. Оно кардинально изменилось с тех пор, как я делал для них хайлайты 10 лет назад. Тогда там было больше стран и, по правде говоря, больше шансов сбежать. У Хорватии была команда, у Чехии, Словакии, Финляндии. У Китая тогда не было команды, а сейчас есть. Ещё остались Беларусь и Казахстан. Кажется, Федотов застрял», — сказал Глинн в подкасте The Steve Dangle Podcast на YouTube-канале.