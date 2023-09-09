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Журналист: видимо, Иван Федотов застрял. 10 лет назад из России было больше шансов сбежать

Журналист: видимо, Иван Федотов застрял. 10 лет назад из России было больше шансов сбежать
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Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн прокомментировал ситуацию с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.

«Федотов мог спасти Флетчера (Чак Флетчер, бывший президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Филадельфии», уволенный в конце сезона-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»), если бы приехал в том году в «Филадельфию»? Это вы замахнулись, конечно, но нельзя сказать, что вы… Я общался с несколькими игроками КХЛ, когда эта история развивалась, они говорили, что Иван крутой, один из лучших в этой лиге.

Положение дел в КХЛ очень часто меняется. Оно кардинально изменилось с тех пор, как я делал для них хайлайты 10 лет назад. Тогда там было больше стран и, по правде говоря, больше шансов сбежать. У Хорватии была команда, у Чехии, Словакии, Финляндии. У Китая тогда не было команды, а сейчас есть. Ещё остались Беларусь и Казахстан. Кажется, Федотов застрял», — сказал Глинн в подкасте The Steve Dangle Podcast на YouTube-канале.

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