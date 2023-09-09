Кожевников: судейство — слабое звено КХЛ, некоторые арбитры напоминают индюков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что разочарован судейством на старте нового сезона-2023/2024 Фонбет чемпионата КХЛ и заявил, что арбитры слишком часто проявляют себя в негативном ключе.
«Самое большое разочарование – судейство. Лучший матч сезона – в Нижнем – подпортили именно судьи. На игре работали вроде бы самые опытные арбитры – и главные, и линейные, а такие грубые ошибки! Когда СКА заменил в концовке вратаря, а составы всё равно оказались равными, это увидел каждый болельщик. Кроме арбитров и одного из телекомментаторов-судей (смеётся). Вообще мы видим в КХЛ очень обнадёживающий хоккей, идёт крен на атаку, забивается много голов. К сожалению, судейство – слабое звено в нашей лиге. Вот и вчера опять ошибки – в Москве, в Ярославле.
Что посоветую арбитрам? Очень важно понимать дух хоккея. Иногда кто-то расковыряет себе нос, появляются две капли крови – и получите двойной штраф. А иногда людей просто выламывают на полгода – и ноль внимания со стороны арбитров. Вот пример – в прошлом сезоне мне очень нравился молодой центральный Бардаков. Но парня просто замордовали у бортов – одна травма, другая, третья. К сожалению, не вижу его в этом сезоне в СКА. Где он?
У нас очень навязчивое судейство, иногда кажется, что арбитры в КХЛ – это главные звёзды. Надо незаметнее себя вести, понимать, что ты – всего лишь обслуживающий персонал. Твоя задача – защищать игру от грязи, направлять в атакующее русло, беречь здоровье игроков. А у нас некоторые арбитры напоминают индюков – надуются и показывают собственную значимость. Нелепо!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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