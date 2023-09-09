«С удовольствием катался бы». Канадский нападающий — о желании водить автомобиль «Лада»

Канадский нападающий клуба «Лада» Трой Джозефс признался, что готов заняться изучением российской истории и культуры, и заявил, что с удовольствием прокатился бы на российском автопроме.

«Мне всегда интересно изучать культуру страны, где я играю. Русская культура очень богатая, поэтому я с удовольствием буду в неё погружаться в течение этого сезона.

Посчастливилось ли уже сесть за руль «Лады»? Лично я не водил пока «Ладу». Но вроде я катался на ней как пассажир в такси. Для меня было большим сюрпризом, что машины производят прямо тут, в Тольятти, так как обычно все производства сейчас в Китае или ещё где-то. Но если мне клуб предложит «Ладу», то я с удовольствием катался бы на ней. Очень здорово, что у компании такая разнообразная линейка автомобилей. Видел в городе новые модели, но тут немало старых, классических машин от «Лады», которые похожи на коробки, ха-ха. Ещё мне рассказали про музей «Лады», поэтому есть куда сходить в свободное время», — цитирует Джозефса Sport24.