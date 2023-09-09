Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С удовольствием катался бы». Канадский нападающий — о желании водить автомобиль «Лада»

«С удовольствием катался бы». Канадский нападающий — о желании водить автомобиль «Лада»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий клуба «Лада» Трой Джозефс признался, что готов заняться изучением российской истории и культуры, и заявил, что с удовольствием прокатился бы на российском автопроме.

«Мне всегда интересно изучать культуру страны, где я играю. Русская культура очень богатая, поэтому я с удовольствием буду в неё погружаться в течение этого сезона.

Посчастливилось ли уже сесть за руль «Лады»? Лично я не водил пока «Ладу». Но вроде я катался на ней как пассажир в такси. Для меня было большим сюрпризом, что машины производят прямо тут, в Тольятти, так как обычно все производства сейчас в Китае или ещё где-то. Но если мне клуб предложит «Ладу», то я с удовольствием катался бы на ней. Очень здорово, что у компании такая разнообразная линейка автомобилей. Видел в городе новые модели, но тут немало старых, классических машин от «Лады», которые похожи на коробки, ха-ха. Ещё мне рассказали про музей «Лады», поэтому есть куда сходить в свободное время», — цитирует Джозефса Sport24.

Материалы по теме
Эксклюзив
Якубов: очень хочется верить, что Джозефс и Космачук станут для «Лады» своими Карри и Майе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android