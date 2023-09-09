Московское «Динамо» всухую обыграло «Сочи», забив все голы в большинстве
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В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Матч закончился уверенной победой хозяев со счётом 4:0.
Главным героем матча стал нападающий бело-голубых Джордан Уил, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Ещё по голу забили Никита Гусев, Эрик О'Делл и Максим Джиошвили. Отметим, что автором самой быстрой шайбы в третьих периодах в истории КХЛ стал нападающий «Динамо» Эрик О'Делл, забивший гол уже на пятой секунде периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гусев (Уил, Менелл) – 26:26 (5x4) 2:0 Уил (Менелл) – 34:17 (5x4) 3:0 О'Делл (Уил) – 40:05 (5x4) 4:0 Джиошвили (Рашевский, Ожиганов) – 50:16 (5x4)
«Динамо» одержало вторую победу в стартовавшем сезоне КХЛ при двух поражениях. В следующем матче бело-голубые встретятся с «Барысом» на своей площадке 11 сентября. «Сочи» 11 сентября продолжит выездную серию матчем с «Локомотивом».
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