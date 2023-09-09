Московское «Динамо» всухую обыграло «Сочи», забив все голы в большинстве

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Матч закончился уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Главным героем матча стал нападающий бело-голубых Джордан Уил, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Ещё по голу забили Никита Гусев, Эрик О'Делл и Максим Джиошвили. Отметим, что автором самой быстрой шайбы в третьих периодах в истории КХЛ стал нападающий «Динамо» Эрик О'Делл, забивший гол уже на пятой секунде периода.

«Динамо» одержало вторую победу в стартовавшем сезоне КХЛ при двух поражениях. В следующем матче бело-голубые встретятся с «Барысом» на своей площадке 11 сентября. «Сочи» 11 сентября продолжит выездную серию матчем с «Локомотивом».