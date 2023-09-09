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Натуральный хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» на новой арене

Натуральный хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» на новой арене
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимала «Автомобилист». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, ставший автором натурального хет-трика. Нападающий стал автором самого быстрого хет-трика в истории екатеринбургского клуба. Форвард забросил три подряд шайбы в третьем периоде и снял все вопросы о победителе матча. За «Сибирь» первый гол новосибирцев на новой арене забил воспитанник клуба Иван Климович. Брукс Мэйсек стал автором трёх результативных передач.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк (Да Коста, Мэйсек) – 06:04 (5x4)     1:1 Климович (Прохоркин, Сетдиков) – 27:18 (5x4)     1:2 Денежкин (Зборовский) – 31:59 (5x5)     1:3 Да Коста (Баранцев, Валк) – 35:41 (5x5)     1:4 Макеев (Валк, Мэйсек) – 46:04 (5x5)     1:5 Макеев (Мэйсек, Трямкин) – 49:03 (5x5)     1:6 Макеев (Голышев, Баранцев) – 53:25 (5x4)    

«Сибирь» проиграла первый матч на новой арене. В прошлой встрече новосибирцы по буллитам обыграли «Барыс» (1:0 Б).

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