Натуральный хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» на новой арене

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимала «Автомобилист». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, ставший автором натурального хет-трика. Нападающий стал автором самого быстрого хет-трика в истории екатеринбургского клуба. Форвард забросил три подряд шайбы в третьем периоде и снял все вопросы о победителе матча. За «Сибирь» первый гол новосибирцев на новой арене забил воспитанник клуба Иван Климович. Брукс Мэйсек стал автором трёх результативных передач.

«Сибирь» проиграла первый матч на новой арене. В прошлой встрече новосибирцы по буллитам обыграли «Барыс» (1:0 Б).