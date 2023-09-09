Кокорев: у Рендулича и Криштофа огромный потенциал. Но пока не играет

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги матча с московским «Динамо» (0:4) и посетовал на нераскрытый потенциал легионеров команды — Борны Рендулича и Михала Криштофа.

«Скажем так, при равной игре «пять на пять» сегодня всё сыграли неравные составы. Команда «Динамо» хорошо использовала этот компонент. Собственно говоря, в большинстве они и забили все шайбы, а наше большинство не сыграло.

В равных составах я доволен игрой, но, естественно, недоволен тем, как много мы пропустили в меньшинстве. Над этим будем работать. Однозначно, что матч в Казани отнял много сил и эмоций. Это мы всё знаем и понимаем. В большинстве у нас были моменты, играли в зоне, была штанга, но не реализовали созданное. Сегодня была игра неравных составов.

Планируем ли дать сыграть Третьяку в свете огромной нагрузки на Бердина на старте сезона? Будем думать.

Ждём ли большего от связки Рендулича и Криштофа? Сегодня не сыграли вдвоём. У Рендулича были моменты, но то, что мы хотим видеть, пока не играет. Видно, что потенциал огромный. Ребята потихоньку добавляют. Думаем, что в ближайшей игре и последующих матчах всё будет хорошо», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.