Шиксатдаров и Миронов устроили драку, О'Делл спрятался в воротах. Фото победы «Динамо»

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Матч закончился уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Главным героем матча стал нападающий бело-голубых Джордан Уил, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Ещё по голу забили Никита Гусев, Эрик О'Делл и Максим Джиошвили. Отметим, что автором самой быстрой шайбы в третьих периодах в истории КХЛ стал нападающий «Динамо» Эрик О'Делл, забивший гол уже на пятой секунде периода.

Предыдущий рекорд 40:06 принадлежал Алексею Макееву («Автомобилист» — «Ак Барс», 21.01.2018) и Теэму Хартикайнену («Салават Юлаев» — «Металлург», 30.10.2020).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.