Главный тренер «Сочи» оценил дебют Комарова, получившего пятиминутное удаление

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался об игре новичка команды Никиты Комарова в матче с московским «Динамо». Хоккеист в дебютной встрече получил пятиминутное удаление.

«Как оценю дебют Комарова, сразу же получившего пятиминутное удаление? Понимаете, Никита играл первый матч после большой паузы. Тяжело сразу войти в ритм игры. Думаю, что из-за этого и произошло такое нелепое удаление. Он не попал в ритм, и получился удар коленом. Будем ждать от него, когда он наберёт форму», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее в Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Матч закончился уверенной победой хозяев со счётом 4:0.