Кудашов — о старте сезона: посмотрите, какие результаты! Не настроился — сразу получил

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Сочи» (4:0).
«Сегодня сыграли вроде более-менее ровненько. С одной стороны, удаления ломают игру, с другой стороны, они нам сегодня помогли. Добились результата, игроки выполнили то, о чём мы с ними разговаривали после прошлого матча.
Причиной не самого удачного первого периода как раз и стали удаления? Если вы помните, то в первых сменах мы завладели преимуществом, стали нагнетать, и они получились хорошими. И вот эти два удаления… Я о чём и сказал. С одной стороны, это хорошо, потому что в дальнейшем мы использовали. А с другой, одни играют, другие сидят.
Легче ли было настраивать команду после победы «Сочи» в Казани? Вы знаете, начало сезона и сейчас все команды очень хорошо готовы физически. Второе – уровень игроков и команд выравнялся. «Сочи», «Амур» — это не имеет значения. Посмотрите, какие сейчас результаты! Чуть не настроился, чуть не подготовился – и сразу получил.
Мы сейчас боремся сами с собой. У нас идёт становление нового коллектива. Думали, что это произойдёт намного быстрее, но понимаем, что это именно сейчас происходит. Идёт притирка, и каждый понимает свои роли, свои места и свою ответственность за всё», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 сентября 2023
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