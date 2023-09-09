Кудашов: игроки «Динамо» пересмотрели своё отношение к игре

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Сочи» (4:0).

«Возвращение Менелла в первую бригаду большинства? Вы знаете, у нас готовы несколько вариантов с разными игроками. Я сразу хочу сказать – говорил это игрокам, скажу и сейчас. Все игроки в одно большинство не влезут, поэтому кто-то будет играть, а кто-то не будет. В зависимости от соперника, в зависимости от состояния, в зависимости от того, что больше нужно – бросок или пас. Очень много функционала в большинстве. Есть набор игроков, кто может играть в большинстве, а уж фамилии зависят конкретно от игровой ситуации.

Пыленков правильно отреагировал на ошибку в прошлом матче, которая привела к пятому голу? Ну, если вы возьмёте ту ситуацию, то очень часто соперник играет грамотно, играет клюшкой. И в той ситуации, по-моему, он выпустил шайбу, но если бы он стал её сохранять в зоне, то мы могли сразу её потерять, а он пытался не отброситься, а хотел оставить её себе и дать продолжение атаки. Соперник хорошо сыграл, но он правильно принял решение, тут не надо говорить об ошибке.

Вопрос был про реакцию? А тут надо говорить о всех. Реакция была всей команды, и его в том числе, а вы просто сделали акцент на нём. А тут все немного пересмотрели своё отношение к игре и свою игру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.