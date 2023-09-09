Главный тренер «Авангарда»: первое звено плохо играло? Видимо, только вам это показалось

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:1).

«Мы довольны победой, ребята молодцы. Хорошая победа. Два очка, очень важные для нас.

Первое звено? Мне кажется, первое звено всегда хорошо играет. Поэтому это только вам показалось, видимо. Есть различные моменты, самое главное — я видел у них желание, они старались создать свои комбинации, где-то из-за нестандартных решений теряли шайбу. Главное, что у них есть игра и звеном они играют друг за друга», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).