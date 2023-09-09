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Кравец ответил на вопрос, когда вернутся травмированные игроки «Авангарда»

Кравец ответил на вопрос, когда вернутся травмированные игроки «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (4:1) высказался о состоянии травмированных игроков клуба.

«У Телегина серьёзный ушиб. Я надеюсь, что к следующей игре должно пройти. Пьянов и Чистяков выходят на лёд, катаются. Чистяков уже разминает руку. Наверное, Телегин, Чистяков, а потом уже Пьянов», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

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