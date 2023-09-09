Ни один клуб НХЛ не попал в топ-50 самых дорогих команд мира по версии Forbes

Ни один хоккейный клуб не попал в топ-50 самых дорогих команд мира по версии Forbes.
В рейтинге не оказалось клубов из Национальной хоккейной лиги, хотя её представители находились в выборке. В то же время в топ попали футбольные, баскетбольные, бейсбольные команды. Кроме того, в 50 лучших попали команды из Формулы-1 и НФЛ — лиги американского футбола.
Первое место в топе занял клуб Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойз», его оценивают в $ 9 млрд. На второй позиции расположилась бейсбольная команда из МЛБ «Нью-Йорк Янкис» — $ 7,1 млрд. Предпоследнее и последнее место поделили команды МЛБ «Сан-Франциско Джайантс» и НФЛ «Баффало Биллз» — $ 3,7 млрд.
Примечательно, что в топ‑50 попало всего семь футбольных клубов. Лучшим стал мадридский «Реал», занявший 11‑е место ($ 6,07 млрд).
- 9 сентября 2023
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