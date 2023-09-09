Тардиф сообщил, что Павел Буре не сможет принять участие в заседании ИИХФ по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о возможности участия члена совета ИИХФ и наблюдательного совета ЦСКА россиянина Павла Буре в ближайшем заседании организации. Оно будет посвящено выходу на матч КХЛ вратаря армейцев Ивана Федотова. Голкипер сыграл в матче с «Нефтехимиком» (5:1).
«Он не может участвовать, когда [тема заседания] касается Российской Федерации», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Напомним, ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков за выход Федотова в матче Кубка Открытия с «Ак Барсом» 1 сентября. Кроме того, Международная федерация хоккея сообщила, что в случае, если голкипер продолжит играть в КХЛ, организация передаст дело в дисциплинарный комитет. После той встречи вратарь более не выходил на лёд до 8 сентября, когда сыграл с «Нефтехимиком». Завтра, 10 сентября, ИИХФ обсудит решение по делу Федотова.
- 9 сентября 2023
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