Прохоркин рассказал, как отреагировал на обмен из СКА в «Сочи» всего на 27 минут

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин рассказал, как состоялся его обмен из СКА. Форвард считает, что его уход из санкт-петербургской команды был ожидаемым. Прохоркин также прокомментировал тот факт, что СКА обменял его в «Сочи» всего на 27 минут. Затем южный клуб расторг контракт с нападающим. Кроме того, Прохоркин ответил на вопрос об изменениях в стиле СКА в новом сезоне.

«Из СКА убрали после неудачного двустороннего матча, был в плохой форме? Нет, почему? Наоборот, я прошёл все предсезонные сборы и лагерь развития, много тренировался… Думаю, это было предсказуемо. Просто сделали так. Ждали, когда кто-то восстановится, приедет, смотрели на других. Как сделали, так сделали. Обычная ситуация для игроков, в неё могут попасть многие. Сами посмотрите, сколько игроков в СКА поменялось, сколько новых пришло.

Резко ли изменился игровой стиль СКА в этом сезоне? Нет, он такой же. СКА будет много атаковать, там быстрые ребята, и по сезону они пойдут на хорошем уровне.

СКА обменял меня в «Сочи» на 27 минут, после чего там со мной расторгли контракт? Это технический момент. Я понимал, почему так поступают. СКА хотел выйти из-под потолка зарплат. Ну, сделали так. А мне какая разница? Я не хотел ни с кем ссориться. И остался со всеми в хороших отношениях. Начал искать клуб и в итоге нашёл. Мне очень нравится в «Сибири», болельщики здесь прекрасные, атмосфера в команде потрясающая. Надо поработать со льдом, и вообще всё станет замечательно. Мне сказали, что лёд с каждым матчем будет всё лучше. Мы этого ждём», — приводит слова Прохоркина «Матч ТВ».