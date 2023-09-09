Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» забила «Амуру» два гола в меньшинстве за 76 секунд

«Лада» забила «Амуру» два гола в меньшинстве за 76 секунд
Аудио-версия:
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

На 45-й минуте защитник «Лады» Владислав Сёмин получил двухминутное удаление за толчок клюшкой. Спустя минуту игры в меньшинстве игроки тольяттинцев убежали в контратаку. Трой Джозефс отдал передачу на Остапа Сафина, и чешский форвард забил гол — 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 47-й минуте защитник Николай Демидов получил две минуты за задержку соперника клюшкой, оставив «Ладу» в меньшинстве. Через 30 секунд розыгрыша одного лишнего игроки «Амура» потеряли шайбу в средней зоне. Форвард «Лады» Трой Джозефс убежал «один на один» с вратарём хабаровчан и забил гол. Таким образом, тольяттинцы забили в меньшинстве дважды за 76 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, крупно обыграв «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android