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Никита Гусев оценил свои дебютные матчи за московское «Динамо»

Никита Гусев оценил свои дебютные матчи за московское «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался после крупной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Столичная команда выиграла со счётом 4:0. Гусев также оценил дебютные матчи за «Динамо». Нападающий провёл четыре встречи и набрал 4 (2+2) очка. Кроме того, форвард бело-голубых сообщил, что тренерский штаб ещё ищет оптимальные сочетания.

«Сегодня было много меньшинства и большинства, сыграли хорошо как «четыре на пять», так и на «пять на четыре». Забили свои голы и сделали разницу. «Сочи» удивил? Знали, что они будут играть активно и создавать нам проблемы. Так оно и было, но самое главное, что мы забили сегодня в большинстве.

Первые официальные матчи за «Динамо»? Мы строим команду, были и хорошие, и не очень хорошие матчи. Но надеемся, что таких качелей больше не будет и дальше будем только побеждать.

Перед этим матчем немного изменились сочетания, тренеры ещё в поисках оптимальных решений? Да, немного сыгрываемся. Каждый раз меняем что-то и хотим сделать лучше и лучше. Насколько по плану втягиваюсь к сезону? Иду шаг за шагом. Есть к чему стремиться во всех аспектах», — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

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