Дюбе: уже можем представить себе «Монреаль» в огне и крови, если бы он задрафтовал Мичкова

Журналист канадского издания Le Journal de Québec Кевин Дюбе высказался о ситуации с российским нападающим СКА Матвеем Мичковым. Форвард на старте сезона пропустил три из четырёх матчей санкт-петербургской команды. Сообщалось, что это было сделано по игровым причинам. В единственном сыгранном матче Мичков провёл на льду чуть больше шести минут и не набрал очков.
«Матвей Мичков не участвовал в первых двух матчах СКА, в третьем сыграл чуть больше шести минут, а затем снова не попал в состав в четвёртой встрече. Уже все выходят из себя. Что нам следует понимать в спорадическом использовании молодых и талантливых русских? Вторжение в сложный вопрос надежд России в КХЛ.
Мичков не был задрафтован «Монреаль Канадиенс», но мы почти каждый день видим его имя в монреальских СМИ. И будьте готовы, это только начало!
Но дело не в этом. О Мичкове говорят в Квебеке, потому что он не играл в КХЛ с начала сезона, хотя мы говорим о нём как о таланте поколения, российском аналоге Коннора Бедарда, который будет играть в НХЛ в сезоне-2023/2024. Мы уже можем представить себе «Монреаль» в огне и крови, если бы канадцы на последнем драфте выбрали вингера вместо Давида Райнбахера.
Но это гипотетически.
Реальность такова, что Мичков, похоже, не имеет какого-то особого статуса в СКА, несмотря на его огромный талант. Однако в прошлом году он продемонстрировал, что способен играть и показывать высокую результативность на этом уровне. Мало использовавшийся СКА на старте сезона (в среднем чуть более трёх минут за матч), он был отдан в аренду в ХК «Сочи», где набрал 20 очков в 27 матчах, затем играл почти 16 минут за встречу.
Мы уже делали поспешные выводы, заявляя, что опасения по поводу Мичкова были реальны, что у юноши проблемы с поведением. Это объясняет, почему его не выпускают на лёд, несмотря на его талант, который мы назвали исключительным.
Возможно, в этом есть доля правды, но мы никогда этого не узнаем.
Однако реальность такова, что обращение с Мичковым абсолютно ничем не отличается от того, которое получали почти все ведущие российские проспекты за последние пять лет.
КХЛ не является лигой для развития молодых игроков, и исторически тренерам не удавалось угодить командам НХЛ, которые выбирали проспектов в КХЛ, особенно из ведущих команд, таких как СКА или ЦСКА. Команды также показали в последние годы, что не очень склонны вкладывать силы в развитие молодого человека, который собирается уехать в Северную Америку», — приводит слова Дюбе Le Journal de Québec.
- 9 сентября 2023
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