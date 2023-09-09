Дмитрий Сычёв рассказал, как прошёл стажировку у тренера ХК «Торпедо» Игоря Ларионова

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв рассказал, что прошёл стажировку у главного тренера хоккейного «Торпедо» Игоря Ларионова. Футболист объяснил, почему выбрал именно нижегородский коллектив. Сычёв рассказал о том, как проходили тренировки и как он поиграл в хоккей с Ларионовым. Кроме того, спортсмен сравнил главного тренера «Торпедо» с наставником футбольного клуба «Ливерпуль» Юргеном Клоппом.

«Почему именно в хоккейном клубе и почему именно в Нижнем? Как вы знаете, в хоккей я играю. А мои друзья построили комплекс «Море спорта» под Нижним Новгородом. Там много команд по разным видам спорта проводят сборы. Одна из лучших спортивных баз, которые я видел. Когда узнал, что там на сборах будет хоккейное «Торпедо», попросил разрешения посмотреть сборы. В итоге 10 дней жил на базе, ходил на каждую тренировку. И сам потренировался параллельно.

Вместе с командой? Ну, нет. В зале. Хотя Игорь Николаевич сказал мне выходить и поработать вместе с командой над катанием. Но я решил, что не буду смешить народ. А вот в выходной сыграл в дыр-дыр против тренеров «Торпедо» — Ларионова, Васильева, Занковца…

Как? Космический уровень. Все передачи друг другу — не глядя. Счастье — выйти на лёд с такими мастерами. Мы пыжились, а они играли в удовольствие с поднятой головой в пасик, с открываниями. Иногда давали нам почувствовать, что и мы что-то можем. Но потом спокойно обыгрывали нас.

Про футбол с Ларионовым тоже говорил? Он большой поклонник английского футбола. Следит за всем, в нюансах разбирается. Почему Ларионову импонирует именно АПЛ? Его видение хоккея схоже с тем, что мы зачастую видим в матчах английской лиги. Постоянная агрессия, игра в атаку, отбор, отсутствие пауз. Ларионову нравится игра «Ливерпуля», которую команда показывала в лучшие годы с Клоппом», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».