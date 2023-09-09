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Журналист: КХЛ просто не слушает ИИХФ. В ближайшем будущем их нельзя звать на турниры

Журналист: КХЛ просто не слушает ИИХФ. В ближайшем будущем их нельзя звать на турниры
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Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн прокомментировал решение ИИХФ относительно ситуации с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.

«ФХР постановила, что их решения перевешивают решения ИИХФ? В ближайшем будущем нельзя звать их ни на какие международные соревнования. Просто нельзя.

Сколько власти и доверия мы дадим ИИХФ сейчас, когда они лишились России (базы, главной лиги за пределами Америки), — если они не слушают ИИХФ, то почему НХЛ должна? КХЛ просто не слушает. НХЛ бы не слушала, если бы ИИХФ была безосновательна. Но в данном случае это не так, она действует обоснованно. Я понимаю, о каком потенциальном сценарии ты говоришь, но не думаю, что он реалистичен», — сказал Глинн в подкасте The Steve Dangle Podcast на YouTube-канале.

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